Przez internet niósł Chrystusa. Relikwie błogosławionego w Wolinie i Szczecinie

Modlitwa przy relikwiach błogosławionego Carlo Acutisa odbędzie się w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Od niedzieli do wtorku w kilku parafiach wierni będą modlić się przy relikwiach 15-letniego Włocha, który zmarł na białaczkę, a dwa lata temu został ogłoszony błogosławionym. Pielgrzymowanie relikwii to element przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.







Relikwie to doczesne cząstki świętych (np. kawałek kości, paznokci, włosy, krew) lub przedmioty, które oni używali i mieli z nimi fizyczny kontakt. Kult relikwii istnieje niemal od początku chrześcijaństwa. W tym przypadku w złotym relikwiarzu znajduje się fragment osierdzia bł. Carla Acutisa, czyli części ciała najbliższej sercu.











- Bł. Carlo Acutis może stać się dla młodzieży i studentów wspaniałym przykładem - mówi ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu" u chrystusowców. - To był człowiek, który bardzo dużo działał w internecie. Tworzył prezentacje o cudach eucharystycznych, więc chciał w przestrzeniach, w których żył, w których żyją młodzi, nie tylko w realu, ale też w przestrzeni wirtualnej, zanieść tam Chrystusa i to wszystko, co jest z nim związane.







Peregrynacja relikwii rozpocznie się w niedzielę w południe w Wolinie - mówi ks. Marcin Miczkuła z miejscowej parafii św. Mikołaja Biskupa. - Chcemy przy relikwiach bł. Carla Acutisa prosić o łaskę trwania w wierze dla wszystkich młodych z naszego terenu, aby chcieli Pana Boga poznawać i chcieli żyć tym, co mówi Pan Bóg.Wieczorem relikwie będą podczas mszy akademickiej u szczecińskich chrystusowców.W poniedziałek relikwie dotrą do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i szkół katolickich, a we wtorek m.in. do Stargardu.Carlo Acutis swoje życie poświęcił wierze. Pasjonował go także internet: tworzył strony internetowe poświęcone wartościom chrześcijańskim i cudom eucharystycznym. Mówi się o nim jako o możliwym „patronie internetu”. Zmarł w 2006 roku ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół. Został pochowany w Asyżu.