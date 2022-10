Zmiany na placu Zwycięstwa, ale na razie nie tak uciążliwe [ZDJĘCIA]

Ulica Krzywoustego w Szczecinie jest przejezdna. Tramwaje kursują w obie strony.

- Wykonawca rozpoczął tam w niedzielę remont torowiska, ale nie wstrzymał ruchu tramwajów, jak zapowiadał wcześniej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.- Podczas prowadzenia prac przygotowawczych do wprowadzenia ruchu po jednym torze na placu Zwycięstwa, wykonawca napotkał na różne przeszkody, stąd też decyzja o tym, żeby przynajmniej na razie wstrzymać się z rozpoczęciem prac torowych na samym placu Zwycięstwa. Po godzinie 12 wszystko wróci do normy i wszystko będzie przejeżdżało przez plac Zwycięstwa.Teraz ruch odbywa się po obu torach i tak na razie zostanie, ale pasażerowie muszą uważać na zmieniony - od niedzieli - rozkład jazdy tramwajów. Dla kierowców zmiany też są mniejsze, niż pierwotnie zakładano.- Nie są tak drastyczne, jak miały być planowo. Wjazd w ulicę Kopernika jest możliwy od strony Bramy Portowej, natomiast jednym pasem. W związku z tym możemy spodziewać się wygrodzeń, zawężeń do jednego pasa, natomiast główny przejazd w kierunku ulicy Kopernika jest możliwy - tłumaczy Pieczyńska.Kolejne zmiany w organizacji ruchu kierowców, wykonawca będzie wprowadzał dynamicznie w ciągu najbliższych trzech miesięcy - tyle potrwają prace w tym miejscu. W tym miejscu poprawnej jazdy pilnuje policja.