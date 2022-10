Przebudowa pl. Zwycięstwa. "Jest potrzebna"

Ruszyła przebudowa placu Zwycięstwa w Szczecinie. W niedzielę rozpoczął się tam remont torowiska.

Zmiany dla kierowców nie są tak drastyczne, jak pierwotnie zapowiadano - ulica Krzywoustego jest przejezdna, a tramwaje kursują w obie strony. Kierowcy mogą spodziewać się jednak wygrodzeń oraz zawężeń do jednego pasa.Od niedzieli zmieniono również rozkład jazdy tramwajów. Prace na placu Zwycięstwa potrwają przez najbliższe trzy miesiące.- Przebudowa jest potrzebna, żeby to lepiej funkcjonowało w przyszłości. Szczecin jest rozkopany, ale przemęczymy się i jest nadzieja, że kiedyś będzie lepiej. - Będzie to przeszkadzać, bo już pół miasta rozkopali. - Przejeżdża tutaj tysiące aut dziennie, to jest ruchliwa ulica, ale zawsze można jakiś objazd zrobić. - Będą korki. - Wszyscy narzekamy, ale potem będziemy mieli ładne drogi - mówią mieszkańcy.Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.