Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna) źródło: www.spwsz.szczecin.pl

Od poniedziałku zmienia się lokalizacja "zakaźnych" poradni specjalistycznych w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Chodzi o poradnie: nabytych niedoborów immunologicznych oraz chorób zakaźnych i chorób tropikalnych.



Lekarze przyjmować będą teraz pacjentów w budynku "G". Do tej pory poradnie mieściły się w dobudówce do budynku "A". W tym miejscu docelowo znajdzie się ośrodek rehabilitacji dziennej.



W budynku "G" od poniedziałku działać będzie także punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, między 15 a 18, bezpłatnie i anonimowo będzie można wykonać testy w kierunku HIV, kiły i WZW typu C.



Numery telefonów i zasady funkcjonowania poradni pozostają bez zmian.