Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieli podżegać do zabójstwa policjanta - w poniedziałek w Koszalinie rusza proces dwóch 39-latków.

Śledczy na trop Tomasza A. i Marka S. wpadli, rozpracowując zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała narkotykami. Ustalili, że mężczyźni mieli nakłaniać inną osobę do zastrzelenia policjanta.



Funkcjonariusz miał przyczynić się do aresztowania jednej osób z grupy. Ten po wyjściu z aresztu postanowił się zemścić. Za dokonanie zbrodni miał otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych.



Za nakłanianie do zabójstwa grozi taka sama odpowiedzialność karna jak za popełnienie tej zbrodni, czyli od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia bądź dożywocie.