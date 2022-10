Pielgrzymka relikwii młodego błogosławionego [ZDJĘCIA]

Relikwie bł. Carlo Acutisa. Fot. Archiwum prywatne Msza św. w Wolinie. Fot. Archiwum prywatne Procesja z relikwiami w Wolinie. Fot. Archiwum prywatne

Relikwie błogosławionego Carlo Acutisa pielgrzymują po kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W niedzielę wierni modlili się przy nich w parafii w Wolinie oraz w szczecińskiej katedrze i podczas inauguracji roku akademickiego u chrystusowców.

Carlo Acutis swoje życie poświęcił wierze. Tworzył strony internetowe poświęcone wartościom chrześcijańskim. Zmarł w wieku 15 lat na białaczkę. Włoch został ogłoszony błogosławionym dwa lata temu.



Pokazywał, jak zwyczajną codzienność uczynić nadzwyczajną, naznaczoną obecnością Pana Boga - mówi ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "u szczecińskich chrystusowców.



- Potrafił to przekuć na swoją codzienność w relacji wobec swoich bliskich, innymi potrzebującymi, chorymi, ubogimi. To jest genialne. Może się stać wspaniałym przykładem nie tylko dla młodzieży - mówi Stefanik.



Błogosławiony Carlo może mieć wpływ na dzisiejszą młodzież. Po pierwsze dlatego, że sam był młodym człowiekiem - mówi Alicja Grochowczak, katechetka z parafii w Wolinie.



- Dzieci są teraz zafascynowane internetem, a on tworzył strony. W czasie katechez, które się odbywały o nim, dzieci były zainteresowane jego historią, życiem. Może będzie takim wzorem dla naszych uczniów, że codziennie przystępował do komunii świętej - mówi Grochowczak.



W poniedziałek relikwie dotrą do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i szkół katolickich, a we wtorek m.in. do Stargardu.