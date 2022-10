Duszpasterstwa Akademickie. "Ważne jest, że tworzymy wspólnotę"

Spotkania Ruchu Czystych Serc, Krąg Biblijny, msze św., integracja w Kawiarence Akademickiej, klub filmowy, ale także sport, wyjazdy i wiele innych towarzyskich wydarzeń. To tylko niektóre propozycje dla studentów w szczecińskich duszpasterstwach akademickich.

W niedzielę wieczorem w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęto rok akademicki. Bogatą ofertę dla studentów mają trzy główne duszpasterstwa akademickie: chrystusowców, dominikanów i jezuitów.Oprócz oferty duchowej, mamy też dwie świetlice dla dzieci i młodzieży, w których pomagają studenci - mówi duszpasterz akademicki "W Sercu" u chrystusowców ks. Marcin Stefanik.- To miejsce dla osób, które mają jakieś trudności albo ze sobą, albo w rodzinie, ale też w nauce i mogą przyjść, do prowadzonej przez nasze duszpasterstwo i wolontariuszy, świetlicy środowiskowej - podkreśla ks. Stefanik.To dla mnie bardzo ważna część życia studenckiego - to głos z Jezuickiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego.- Duszpasterstwo nie tylko pomaga mi w pogłębianiu relacji z Bogiem, rozwijaniu życia duchowego czy poszerzaniu wiedzy na temat wiary, ale jest też dla mnie dobrą odskocznią od obowiązków i codzienności uczelnianej. Ważne jest również to, że tworzymy wspólnotę - zaznacza jedna ze studentek.Mikołaj ponad sześć lat jest w DA "Brama" u dominikanów. Ja sam przyznaje, wiara to podstawowy filar, ale jest też relacja z drugim człowiekiem.- Potem nadeszły pierwsze msze w kaplicy akademickiej, adoracje, pieczenie pierników, przygotowania do wigilii, majówka... - wylicza Mikołaj.Szczegółowa oferta na stronach i profilach facebookowych duszpastertw.