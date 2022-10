Wojewoda ostrzega przed fałszywymi smsami ws. rzekomego odcięcia prądu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przed fałszywymi smsami ostrzega w "Rozmowach pod krawatem" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Oszuści informują w nich o rzekomych przerwach w dostawach prądu.

Fałszywe wiadomości otrzymują mieszkańcy naszego regionu.



- W tych wiadomościach po prostu chciano wprowadzić zamęt, zamieszanie i destabilizację. Rzekomo sztab kryzysowy, który miałby działać przy mnie, rekomendował dzisiaj przerwy w dostawach prądu, a później także może w dostawach gazu. Jeśli takie wiadomości docierają na państwa telefony lub w jakiejkolwiek innej formie, proszę tego nie traktować poważnie. To są wiadomości fałszywe - informuje Zbigniew Bogucki.



Wojewoda w naszym studiu mówił też o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu i zagrożeniu nuklearnym w związku z działaniami Władimira Putina.



- Zaporoska Elektrownia Atomowa jest 850 km od polskiej wschodniej granicy, a my jesteśmy jeszcze kilkaset kilometrów dalej. Wszystkie analizy, które prowadziła Polska Agencja Atomistyki wskazują na to, że tego zagrożenia na terytorium Polski nie ma. Ale działamy nadmiarowo, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Żebyśmy mieli stuprocentowe przekonanie, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, gdyby takie zagrożenie teoretycznie, zupełnie hipotetycznie, nastąpiło - mówi Bogucki.



Dlatego dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zabezpieczone jest prawie 3 mln tabletek z jodkiem potasu w blisko 700. punktach dystrybucji.