600 milionów rządowej dotacji dla Zachodniopomorskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

600 milionów złotych rządowej dotacji otrzymają samorządy w województwie zachodniopomorskim. Pieniądze trafią na konto w transzach jeszcze w tym roku.

Samorządy będą mogły wydać fundusze według swojego uznania - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Środki traktowane są jako dochody własne, więc tutaj wola samorządu jest decydująca. To pokazuje, że rząd, który mam przyjemność reprezentować, jest za samorządami. Te środki mogą być wydane na zniwelowanie presji inflacyjnej - dodał Bogucki.



To nieprawda, że rząd nie wspiera samorządów - zaznaczył Krzysztof Romianowski, radny szczecińskiej Rady Miasta.



- Środki, które wpływają do naszego miasta, czyli te 66,5 miliona złotych, to kolejny dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest po stronie mieszkańców Szczecina - podkreślił Romianowski.



Tylko gmina Szczecin otrzyma ponad 66 milionów złotych na zapłacenie m.in. większych rachunków za prąd. W skali kraju samorządy dostaną dodatkowo prawie 14 miliardów złotych. Dodajmy, że wpływy do kas gmin i powiatów od 2015 roku tylko z podatków PIT i CIT wzrosły o 67 procent.