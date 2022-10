Park z ponad 300 drzewami powstanie na Osiedlu Zawadzkiego [ZDJĘCIA]

Wizualizacja. źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Park z 311 drzewami powstanie na Osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie. Dokładniej na tzw. psim polu. Miasto właśnie podpisało umowę z wykonawcą.

Na początku firma przeprowadzająca roboty zajmie się oczyszczeniem terenu wokół. Później przystąpi do zagospodarowania miejsca na nowo. Powstanie duża drewniana pergola, ale też plac zabaw z wieloma atrakcjami dla najmłodszych między innymi huśtawkami, karuzelami, linarium oraz miejscem do jazdy na deskorolce.



Ponadto, jak wskazuje sama nazwa miejsca, na psim polu nie zabraknie wybiegu dla psów z kładkami do ćwiczeń i urządzeniami do slalomu. W nowym parku pojawią się także nietypowe domy przeznaczone dla owadów i motyli.



Na przeprowadzenie prac wykonawca będzie miał 340 dni od dnia przekazania budowy, które jak zapewnia Urząd Miasta, ma nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia.



Inwestycja kosztuje blisko 3,9 mln zł.