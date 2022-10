Ponad 300 studentów Akademii Sztuki zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Akademia Sztuki w Szczecinie po raz trzynasty zainaugurowała rok akademicki. Do społeczności studenckiej uczelnia przyjęła ponad 300 studentów.

O tym, co wpłynęło na wybór uczelni, mówią pierwszoroczni studenci kierunku edukacja muzyczna.



- Ludzie, nauczyciele, jest bardzo przyjazna atmosfera. - Jak najbardziej ludzie. Zostałem sam zaproszony przez kolegów ze starszych roczników, z którymi współpracowałem. Także sam budynek, bo jest piękny - mówią studenci.



To, co wyróżnia Akademię Sztuki, to również liczne sukcesy jej studentów i absolwentów. To dzięki tym utalentowanym artystom rośnie znaczenie naszej uczelni na mapie regionu, kraju i świata - mówi dr hab. Mirosława Jarmołowicz, rektora AS.



- Informacja z wczoraj, z ostatniej chwili, międzynarodowe jury przyznało Renacie Ramoli, studentce drugiego stopnia wzornictwa, Grand Prix w kategorii tkanina interdyscyplinarna podczas Międzynarodowego Triennale Tkanin w Łodzi - mówi Jarmołowicz.



Akademia Sztuki jest najmłodszą publiczną uczelnią artystyczną w Polsce. Jako jedyna w kraju łączy dwie dziedziny - sztuki plastyczne i wizualne ze sztukami muzycznymi.