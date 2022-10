Wojewoda krytycznie o prezydencie Szczecina: To ucieczka przed odpowiedzialnością [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

My chcemy, żeby samorządy współpracowały przy sprzedaży węgla - mówił w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Chodzi o to, aby samorządy przez swoje spółki komunalne sprzedawały węgiel taniej niż jest to w składach. Węgiel ma pochodzić ze spółek Skarbu Państwa takich, jak PGE Paliwa. Tymczasem samorządowcy związani z opozycją torpedują ten pomysł. - Przykład z węglem, gdzie prezydent Szczecina, dużego miasta, dużego ośrodka, gdzie mieszka ponad 400 tysięcy ludzi, zamiast zająć się tym problemem, wrzuca na Facebooku memy o tym, że ten węgiel ma być składowany na Jasnych Błoniach i dziękuje i mówi, jakie to jest śmieszne. To jest dziecinada - powiedział wojewoda.



Władze Szczecina nie biorą udziału w spotkaniach, podczas których rozmawia się o dystrybucji węgla. - To jest coś, co się w głowie nie mieści. Myślę i jeszcze raz powtórzę, żeby pan prezydent wyszedł z tej piaskownicy, i zamiast przerzucać piasek, zajął się przerzucaniem węgla, albo przynajmniej rozmową ze mną. Natomiast jego na tych spotkaniach nie ma. Jest pan dyrektor Pieczykolan, są inni prezydenci, są inni samorządowcy. Mówienie, że to nie jest rola samorządu, to ucieczka przed odpowiedzialnością - stwierdził Bogucki.



Rząd chce doprowadzić do takiej sytuacji, aby cena tony węgla spadła do około 2 tysięcy złotych. Dziś w składach często przekracza 3,5 tysiąca złotych.