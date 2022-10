Stargard: Zniszczony chodnik do wymiany [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Najbardziej zniszczona część chodnika przy ulicy Szczecińskiej w Stargardzie będzie wymieniona.

Przy okazji powstanie tam ścieżka rowerowa, a dodatkowo zostaną odnowione zatoki autobusowe.



- Od skrzyżowania z ulicą Kościuszki, to jest mniej więcej na wysokości stacji paliw do wjazdu w osiedle Zachód, czyli mniej więcej do wysokości budynku Poczty. Trzy zatoki autobusowe. To jest zatoka autobusowa, która jest przy przychodni na osiedlu Zachód. Następna jest po drugiej stronie, przy skrzyżowaniu z ulicą Wieniawskiego, a trzecia zatoka jest na wprost skrzyżowania z ulicą Moniuszki - mówi Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.



Remont ma się rozpocząć lada dzień, a nowy chodnik ma być gotowy jeszcze w tym roku.