Zarzuty korupcyjne dla starosty. Komentarze polityków

To cios w reputację powiatu kołobrzeskiego - tak zarzuty korupcyjne dla starosty kołobrzeskiego ocenia lider opozycji w miejscowej Radzie Powiatu. Przewodnicząca kołobrzeskich struktur PO apeluje jednak, by w tej sprawie zaczekać na wyrok sądu.

Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski został zatrzymany w czwartek. Dzień później usłyszał zarzut korupcji, a w sobotę sąd zdecydował o jego miesięcznym areszcie. Henryk Bieńkowski, przewodniczący klubu PiS w radzie powiatu kołobrzeskiego mówi, że jeśli zarzuty dla starosty potwierdzą się, będzie to plama na wizerunku całego kołobrzeskiego samorządu.- Zaistniałe wydarzenie związane, tak przynajmniej określa dziś prokurator, z podejrzeniem o korupcję, jeżeli w przypadku pana starosty by się to potwierdziło, to dla mnie jest to cios w reputację powiatu kołobrzeskiego - powiedział Bieńkowski.O to, by wstrzymać się z oceną Tamborskiego do czasu procesu sądowego apeluje Anna Bańkowska, przewodnicząca kołobrzeskich struktur PO. - Absolutnie mam nadzieję, że nikt tu żadnych wyroków z góry wydawać nie będzie. Czekamy cierpliwie na sprawiedliwe osądzenie - stwierdziła Bańkowska.Tomasz Tamborski to wieloletni działacz Platformy Obywatelskiej. Starostą kołobrzeskim jest od 2010 roku, wcześniej był wiceprezydentem Kołobrzegu. W piątek został zawieszony na trzy miesiące w prawach członka PO.