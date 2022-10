Niespodziewana akcja ratowników medycznych

Miała urodzić dziecko w szpitalu. Maluszkowi jednak bardzo spieszyło się na świat, więc sprawy w swoje ręce wzięło dwóch mężczyzn z pogotowia w Drawsku Pomorskim.

Do akcji doszło w Zarańsku. Ratownicy medyczni zostali wezwani do kobiety, u której zaczął się poród. Na dojazd do szpitala nie było już jednak czasu.



Medycy musieli działać na miejscu. - Zabezpieczyliśmy chłopca, odcięliśmy pępowinę, owinęliśmy w ręcznik. Bez żadnych komplikacji, przebiegło szybko i sprawnie, każdy był zadowolony. Tak, jak i mama i my również - mówi Robert Zieliński, odbierający poród.



Zdrowy chłopczyk przyszedł na świat o godzinie 4:40.