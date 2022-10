Kiermasz Taniej Książki. Naprawdę taniej [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Za najtańszą zapłacimy złotówkę, a za najdroższą cztery złote - w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie numer 28 przy pl. Lotników trwa Kiermasz Taniej Książki.

W sprzedaży jest kilkaset pozycji - mówi Julia Towpyha, kierownik miejskiej biblioteki.



- Jeżeli chcecie państwo przetestować jakąś książkę, nie jesteście pewni, czy jesteście w stanie zapłacić za nią pełną cenę lub macie w domu książki i czegoś brakuje wam do kompletu, to możecie tutaj znaleźć i skorzystać z niższej ceny - zaprasza Julia Towpyha.



A jakich książek szukają czytelnicy ?



- Na pewno cena przyciągnęła. - Książek nigdy za wiele. - Kupić dobrą książkę w dobrej cenie. - Dzisiaj jest dzień zdrowia psychicznego, więc książkę o depresji - mówili kupujący.



Kiermasz Taniej Książki potrwa do piątku lub do wyczerpania zapasów - zaznaczają organizatorzy akcji.