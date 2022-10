Wicewojewoda pomoże rozwikłać sprawę sąsiedzkiego konfliktu

Mieszkanka Bielic walczy o wjazd na swoją posesję. Jej sąsiad postawił na drodze bramę, ponieważ jest właścicielem ziemi, którą sprzedało mu starostwo. Sprawą zajmie się wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

O sąsiedzkiej walce o drogę mówiliśmy w Radiu Szczecin. Walki by nie było, gdyby starostwo jednemu z nich działki z drogą nie sprzedało. Starostwo w Goleniowie twierdzi, że miało do tego prawo.Sprawdzimy, w jaki sposób sprzedano drogę dojazdową do posesji - zapowiada Wagemann.- Była to nieruchomość Skarbu Państwa, więc jest tutaj zasadność, aby wojewoda zweryfikował kiedy, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie zostało to sprzedane. Postaramy się wskazać właścicielom tej działki możliwy do podjęcia sposób postępowania - mówi Wagemann.Kobieta od prawie dwóch tygodni nie może wjechać do domu samochodem.- Nie mam wjazdu do swojej posesji. Zakaz wjazdu, teren prywatny. Wisi kłódka, łańcuch i nie wiem co mam z tym zrobić - mówi kobieta.Urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie twierdzą, że mieli prawo sprzedać działkę z drogą, bo do posesji pani Szafran jest jeszcze inny dojazd. Sprawdzi to Urząd Wojewódzki w Szczecinie.