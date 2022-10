RSnW: dystrybucja węgla, czyli odpowiedzialność samorządów

Węgiel będzie dostępny w tych samorządach, które myślą o swoich mieszkańcach - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński skomentował opór przed sprzedażą tego surowca przez niektóre samorządy związane z Platformą Obywatelską.

Dyskusja odbyła się w programie "Radio Szczecin na Wieczór".- Część samorządów, która jest stricte związana z totalną opozycją rzeczywiście od razu to oprotestowała, stwierdziła, że to jest polityczne, że tego się nie da i tak dalej... Część samorządów już zapowiedziała, że w to wejdzie. Powiem więcej: stawiam tezę, że z każdym dniem tych samorządów, które będą w ten pomysł wchodzić, tych odpowiedzialnych, które myślą o swoich mieszkańcach, będzie coraz więcej - wierzy Dobrzyński.Poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzi, że nie ma podstaw prawnych do sprzedaży węgla przez samorządy; twierdzi też, że powinny to robić prywatne składy węgla.- Pytam: na jakiej podstawie prawnej samorząd może wejść w ten temat? Bo tę postawę prawną dopiero się dzisiaj przygotowuje. Dlaczego rządzący nie rozmawiają z pięcioma tysiącami miejsc, gdzie węgiel jest sprzedawany profesjonalnie? - postawił pytanie Rzepa.Rząd przygotowuje przepisy prawne umożliwiające samorządom sprzedaż węgla.