Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin/Archiwum]

W gminie Radowo Małe w powiecie łobeskim wybudowano stację meteorologiczną.

Urządzenie będzie służyć do pomiaru aktualnych warunków atmosferycznych takich jak temperatura, opady czy wiatr. Stacja meteo została wybudowana na prośbę miejscowych rolników.



Ma to zaoszczędzić czas, pieniądze i zwiększyć plony - podkreśla Mariusz Sira, wójt gminy.



- Mam nadzieję, że wskazania ze stacji pomogą rolnikom z terenu gminy, by łatwiej dochodzić odszkodowań związanych np. z katastrofalnymi zjawiskami pogodowymi. Obecnie czekamy na podłączenie energetyczne - dodał.



Stacja pogodowa będzie uruchomiona jeszcze w tym miesiącu. Obiekt wybudował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze środków Banku Światowego.