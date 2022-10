Burmistrz Bobek o inwestycjach w Międzyzdrojach

Ma komfort, bo nie należy do żadnej partii i zabiega o pieniądze dla mieszkańców z każdego źródła - mówił w "Rozmowach pod krawatem" burmistrz Międzyzdrojów, Mateusz Bobek.

Mowa między innymi o 30 milionach złotych rządowego wsparcia na remont ulic, budowie nowej biblioteki czy gmachu urzędu.- Zasadniczo korzystamy z wszystkich możliwości, na nikogo się nie obrażam, rozmawiam ze wszystkimi. Mam komfort, że nie należę do żadnej partii politycznej, nigdy nie zależałem... Ktoś, kiedyś mi mądrze powiedział - i tak jest, szczególnie w małych samorządach - że jeżeli jest dziura w jezdni, to nieważne kto ją zrobił, ale trzeba to naprawić. Każdy stwarza szansę, trzeba z niej korzystać, rozwijać gminę - powiedział.Burmistrz Międzyzdrojów mówił także, że na ich korzyść działa rozbudowa drogi S3, dzięki czemu łatwiej będzie dojechać do kurortu oraz budowa tunelu w Świnoujściu, co podnosi atrakcyjność wszystkich położonych w pobliżu miejscowości.