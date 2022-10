Wyczekiwana stargardzka inwestycja tygodnie od ukończenia.

Na dniach ma zostać oddana do użytku przebudowywana od ponad roku ulica Barnima z parkingiem Park & Ride - mówi prezydent miasta Rafał Zając.



- Już nawet nie miesiące, tylko tygodnie lub nawet dni dzielą nas do oddania tej roboty. Duża inwestycja, bo ponad 20 milionów złotych. Park & Ride ma miejsce na około 300 samochodów osobowych. Oprócz samego parkingu pełna kompleksowa przebudowa ulicy ze ścieżką rowerową - mówi Zając.



Otwarcie ulicy Barnima pomoże rozładować ruch z ulicy Wyszyńskiego oraz z Placu Pajora, ułatwiając dojazd do wiaduktu przy ul. Bogusława IV.