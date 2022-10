Parkują na miejscach dla niepełnosprawnych. To już plaga

Strażnicy zgłosili też do odholowania ponad 130 pojazdów zaparkowanych na miejscach dla niepełnosprawnych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Oszuści "na osobę nieżyjącą" lub posługujący się nieudolnie podrobionym zaświadczeniem o niepełnosprawności to prawdziwa plaga wśród parkujących na miejscach dla niepełnosprawnych w Szczecinie - mówi rzecznika Straży Miejskiej, Joanna Wojtach.

Nierzadkie są też sytuacje, gdy opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta z takiego miejsca,

mimo, że jest bez pasażera. To wszystko weryfikują strażnicy miejscy.



- Najmniej nagannym moralnie - jeśli w ogóle można mówić w takich kategoriach - jest parkowanie na takim miejscu, gdy nie posiada się karty. Natomiast posługiwanie się sfałszowanymi, podrobionymi kartami skutkuje tym, że nabiera to już kolejnego biegu ponieważ jest to już przestępstwo i te sprawy są przekazywane do dalszego prowadzenia przez policję - powiedziała.



To ponad 2200 interwencji od początku roku w Szczecinie, ponad 600 mandatów na kwotę pół miliona złotych.



Strażnicy zgłosili też do odholowania ponad 130 pojazdów zaparkowanych na miejscach dla niepełnosprawnych.