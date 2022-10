Radio Szczecin łączy siły z OHP w pracy na rzecz młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radio Szczecin rozpoczyna współpracę z Zachodniopomorską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

Wierzę, że to przyniesie korzyści obydwu stronom - mówi Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin.



- Zależy nam na tym, żeby Ochotnicze Hufce Pracy, które wykonują ogromną pracę na rzecz młodzieży, żeby ich wspierać w tym procesie. OHP to instytucja, która ma bardzo ważną rolę do spełnienia - mówi Włodarski.



Chcemy, aby nasza współpraca opierała się na informowaniu o naszych działaniach, ale żeby się do tego nie ograniczała - mówi Monika Jaroszewska, zastępca komendanta wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy.



- Chcielibyśmy, żeby ta współpraca polegała na przede wszystkim informowaniu o naszych inicjatywach. Także, by młodzież sama o sobie umiała i potrafiła opowiadać, by mówiła o takiej, jaka jest obecnie. Która interesuje się techniką, fotografią, kinem. Ponieważ nasza młodzież jest taką sama, jaka uczy się w liceach czy technikach - mówi Jaroszewska.



W województwie zachodniopomorskim w Ochotniczych Hufcach Pracy naukę pobierają 1404 osoby.