Miliony na projekt inwestycji w port morski w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie 9 milionów złotych otrzyma port w Policach na projekt linii kolejowej i nowego nabrzeża. Umowę w tej sprawie podpisano z jedną z Agencji Europejskich.

Dzięki inwestycjom, port w Policach będzie mógł przeładowywać wszystkie towary masowe, a nie tylko fosfaty, jak to robi dziś - mówi Andrzej Łuc, prezes Portu Police.



- Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem przeładunkowym w Polsce. Po Gdańsku, Gdyni i zespole portów Szczecin-Świnoujście. Ale jest jedynym portem, który przeładowuje niemalże dwa miliony ton towarów, który nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego. Dzięki tej inwestycji chcielibyśmy tę lukę inwestycyjną uzupełnić - mówi Łuc.



W ramach inwestycji powstanie pięć kilometrów nowej linii kolejowej i nabrzeże do przeładunku ciężkich towarów - mówi Anna Tarocińska z zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.



- Pierwszy raz w historii dostajemy dofinansowanie na cel związany z rozwojem portu. Jako Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" realizujemy strategię rozwoju portu. Dzisiaj można powiedzieć, że jest to cały kompleks portowy, ponieważ mamy również rozbudowę portu związaną z projektem firmy Polyolefins - mówi Tarocińska.



Linia kolejowa jest już projektowana, prace zostaną sfinansowane ze środków unijnych. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych.