Podejrzany o korupcję zastępca burmistrza Nowogardu pozostanie w areszcie - zdecydował sąd odwoławczy.

To po zażaleniu prokuratury. Tak będzie do końca listopada. Zdaniem śledczych mógłby wpływać na treść zeznań świadków.Jarosław H. miał składać propozycje seksualne i domagać się ich wykonania od dwóch kobiet, które odbywały karę i miały wykonywać prace społeczne na rzecz gminy. W zamian ze seks miały zostać z tego zwolnione. Jedna z nich się zgodziła.Wiceburmistrz nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat wiezienia.