Gryfino zajmie się dystrybucją węgla. "Czujemy odpowiedzialność społeczną"

Kilkadziesiąt tysięcy ton węgla będzie czekało na mieszkańców gminy Gryfino. Surowiec będzie w sprzedaży w przyszłym tygodniu.

- Chcemy ułatwić zakup węgla - zaznacza Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina. - Osobiście uważam, że samorząd kierując się troską o mieszkańców, powinien wesprzeć dostawy węgla. My to będziemy robić za pośrednictwem spółki komunalnej. Jesteśmy na terenie placu składowego, który jest szykowany do przyjęcia węgla.



Sprzedażą węgla zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie. - Będzie o wiele tańszy niż w komercyjnych składach węgla, a jego cena nie powinna przekraczać trzech tysięcy złotych za tonę - zapewnia Marcin Stawicki, prezes miejskiej spółki. - Jako spółka nie jesteśmy nastawieni na zysk. Czujemy odpowiedzialność społeczną i na pewno będziemy kształtować cenę w taki sposób, żeby była przystępna dla mieszkańców.



W ramach porozumienia węgiel z Gryfina będą mogli również kupić mieszkańcy gmin ościennych tj. Banie, czy Widuchowa. Obecnie na zakup surowca zapisało się już 120 osób.