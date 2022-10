Spór o dystrybucję węgla w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu krytycznie o dystrybucji węgla przez samorządy. Z kolei list otwarty do prezydenta miasta wystosował poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Kołobrzeg nie jest gotowy do sprzedaży węgla. Władze miasta krytykują rządową propozycję, by samorządy włączyły się w dystrybucję surowca. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi o szeregu wymogów, których miasto nie może spełnić. Chodzi o przygotowanie składu węgla, uzyskanie pozwoleń, ale nie tylko.



- Nie mamy również stosownej infrastruktury, czyli nie mamy certyfikowanych wag, nie mamy pojazdów, które by przewoziły węgiel. Musielibyśmy zatrudnić dodatkowe osoby - tłumaczy Mieczkowska.



Taką postawę kołobrzeskiego samorządu krytykuje poseł Czesław Hoc.



- To jest po prostu naganna postawa. Ja się wstydzę za taką postawę pani prezydent. Chcę, żeby samorząd był blisko ludzi i ich problemów, a tym bardziej w momentach krytycznych - stwierdził Hoc.



Poseł PiS wystosował do Mieczkowskiej list otwarty, w którym apeluje o ponowne pochylenie się nad sytuacją dystrybucji węgla.