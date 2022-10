Pierwszy ujawniony przypadek powołania się na mobilizację przy odmowie wypuszczenia z kraju kobiety. Pisze o nim rosyjskojęzyczny portal The Insider.

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Petersburgu, z którego do Tadżykistanu chciała odlecieć

z rodziną dentystka, jednocześnie posiadająca stopień podporucznika, otrzymany po przeszkoleniu w czasach studenckich 15 lat temu.



Do tej pory, zgodnie z przepisami mobilizacyjnymi, zakazywano wypuszczania z kraju mężczyzn spełniających określone warunki m.in. osób po odbytym przeszkoleniu wojskowym.