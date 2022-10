Zachodnia Obwodnica Szczecina o jedną decyzję bliżej

Kolejny ważny krok zrobiony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie wybrała projektanta kolejnego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Fragment trasy Kołbaskowo - Police zaprojektuje konsorcjum firm TPF i Databout.



- Prace są warte blisko 15 mln złotych - mówi rzecznik GDDKiA w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk. - Długość odcinka, na który dziś została wybrana najkorzystniejsza oferta, to 25 i pół kilometra.



To już drugie podejście wyboru projektanta Obwodnicy na tym odcinku. Wcześniej Generalna Dyrekcja wybrała inną firmę, ale pozostali uczestnicy przetargu odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO odwołania uznała, a więc postępowanie trzeba było powtórzyć.



Łącznie przygotowanie projektu wraz z badaniami gruntu pod budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która połączy Kołbaskowo - Police - Goleniów kosztuje ponad 41 milionów złotych.



Pieniądze na ten cel przekazało Ministerstwo Infrastruktury w ubiegłym roku.