Niespodziewana przeszkoda na drodze i rekordowe opóźnienie autobusu

Fot. Słuchaczka

Rekordowe opóźnienie szczecińskiego miejskiego autobusu - a wszystko przez kobietę, która nieprawidłowo zaparkowała swoje auto na remontowanej alei Wojska Polskiego.

Sytuację opisała słuchaczka naszej audycji "Czas Reakcji", która w sobotę wsiadła do autobusu linii nr 86. Pojazd ok. 17:35 dojechał do skrzyżowania al. Wojska Polskiego z Jagiellońską. Tam kierowca stwierdził, że nie może dalej jechać, bo drogę tarasuje osobowy opel.



- O zdarzeniu zostaliśmy powiadomieni dopiero pół godziny później - mówiła rzeczniczka Straży Miejskiej Joanna Wojtach. - O godzinie 18.05 wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego, a o 18.25 na miejscu był patrol Straży Miejskiej.



Aleja Wojska Polskiego jest remontowana i wycofanie autobusu było zbyt trudne. - Wyjaśniamy sytuację - tłumaczyła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Hanna Pieczyńska. - Najprawdopodobniej kierowca zbyt długo zwlekał z powiadomieniem swojego dyspozytora.



W międzyczasie na miejscu pojawiła się kierująca oplem, Straż Miejska ukarała ją według nowego taryfikatora - 1000-złotowym mandatem i ośmioma punktami karnymi. A nasza słuchaczka - jak relacjonuje - wysiadała na swoim przystanku ok. 19, czyli godzinę i 15 minut później niż przewiduje rozkład jazdy.