Kolejne zatrzymanie związane z aferą korupcyjną w Kołobrzegu

Stanisław H. - prezes firmy farmaceutycznej Hasco-Lek i członek Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA.

Sprawa ma związek z ostatnimi zatrzymaniami w związku z kołobrzeską aferą korupcyjną.O zatrzymaniu znanego biznesmena poinformował na Twitterze Piotr Nisztor dziennikarz śledczy Gazety Polskiej. Stanisław H. został zatrzymany we wtorek rano i przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, która prowadzi śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w kołobrzeskim samorządzie.W połowie września CBA zatrzymało wójta gminy Kołobrzeg, któremu prokuratura przedstawiła zarzut przyjęcia 300 tys. zł łapówki w zamian za „korzystne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego". W ubiegłym tygodniu zarzuty w tej sprawie usłyszał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, który decyzją szczecińskiego sądu trafił do aresztu. Śledczy utrzymują, że śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.