Stargard: To będzie jeden z największych obiektów w Polsce

Fot. UM w Stargardzie

Stargardzki amfiteatr rozpoczyna swoją metamorfozę. Po długim oczekiwaniu na teren obiektu wjechały maszyny do rozbiórki.

Zakres prac jest duży, ale efekt ma być piorunujący - mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. - Wyzwanie duże, zakres roboty całkiem spory, ale trzeba powiedzieć, że to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. Stargardzki amfiteatr będzie miał 3,5 tysiąca miejsc siedzących, łącznie na obiekcie będzie mogło się zmieścić ponad 4 tysiące widzów. Jeśli nawet będziemy porównywać się do stolicy regionu, to takiego obiektu nie ma. Jest to obiekt pięknie zlokalizowany, bo na historycznej skarpie, traktowany przez mieszkańców z ogromnym sentymentem.



Amfiteatr ma być gotowy w 2024 roku.