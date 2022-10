Większy potencjał przeładunkowy portu w Policach

Nowe nabrzeże ma umożliwić cumowanie dwóch statków równocześnie; będzie miało głębokość 12,5 metra. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W polickim porcie powstanie nowe nabrzeże do przeładunku towarów masowych. Port podpisał umowę z Unią Europejską na sfinansowanie prac projektowych.

Nowe nabrzeża ma być zlokalizowane na południe od już istniejącego.



- Jest to nowe, projektowane przez nas nabrzeże ciężkie w porcie w Policach. Ma mieć docelowo ponad 300 metrów, co umożliwiałoby obsługę większej liczby statków w porcie. Powstanie nowego nabrzeża zwiększy potencjał przeładunkowy portu w Policach - mówi Andrzej Łuc, prezes Zarządu Portu Police.



Nowe nabrzeże umożliwi przeładunek nie tylko fosfatów potrzebnych do produkcji nawozów, ale także węgla i rudy.



- Port morski w Policach to strategiczny port Grupy Azoty. Tory i nabrzeże są strategicznie ważne dla Grupy. Bez torów i większego nabrzeża bylibyśmy dalej tylko portem zakładowym - dodaje Janusz Jagielski, wiceprezes portu w Policach.



Nowe nabrzeże ma umożliwić cumowanie dwóch statków równocześnie; będzie miało głębokość 12,5 metra. Do nabrzeża będzie podprowadzona nowa linia kolejowa.