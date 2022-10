"Dziękuję rządowi, że udało mu się sprowadzić węgiel z różnych kierunków świata"

Screen: Radio Szczecin

Dziękuje rządowi za to, że sprowadził węgiel na zimę - poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk pytany o to, czy samorządy powinny włączyć się w dystrybucję tego surowca odpowiadał, że "przecież jest na składach i każdy może go sobie kupić".

- Od tego są składy węgla. Skoro tego węgla jest pod dostatkiem to przecież ludzie ze składów węgla chcą zarobić. Oni chętnie je przywiozą, ludzie mogą iść do tych składów węgla i po prostu go kupić. Niech mi pan wytłumaczy, do czego są potrzebne samorządy, skoro węgla jest pod dostatkiem, węgiel płynie, jest po tysiąc złotych. Dziękuję rządowi, że udało mu się sprowadzić ten węgiel z różnych kierunków świata i ten węgiel rozumiem, że powinien być w składach węgla tak, jak było przez kilkadziesiąt lat.



Obecnie wiele mniejszych gmin deklaruje, że pomoże w sprzedaży, bo wtedy jest szansa na dobrą cenę za tonę tego paliwa. Z kolei samorządy dużych miast, w tym Szczecina, w większości rządzonych przez polityków opozycji, uważają, że nie mają możliwości pomocy rządowi w tej kwestii.



We wtorek biuro prasowe prezydenta Szczecina wysłało komunikat o spotkaniu samorządu z właścicielami składów węgla, tu cytat "z przekazanych informacji wynika, że surowiec jest dostępny w sprzedaży".