Były senator Platformy Obywatelskiej zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fot. CBA

Śledztwo, w trakcie którego zatrzymano byłego senatora PO dotyczy wielomilionowych wyłudzeń z publicznych instytucji - mówi Radiu Szczecin rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Chodzi o Tomasza Misiaka, który sprawował mandat w latach 2005-2011. Polityk był właścicielem spółki Work Service, która po upadku Stoczni w Szczecinie i Gdyni pośredniczyła w zatrudnianiu stoczniowców. Było to kilka tysięcy ludzi.



Oprócz Misiaka w sprawie został zatrzymany też prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki. Według śledczych, do wyłudzeń z ZUS-u i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodziło w latach 2010-2019.



- Możemy wstępnie oszacować wysokość strat Skarbu Państwa w wyniku tej przestępczej działalności. Te straty to ponad 32 miliony złotych - powiedział Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.



Jak udało nam się ustalić, zatrzymani są w drodze do Szczecina. Senatora Platformy zatrzymano w jednym z jego mieszkań w Warszawie.