Utrudnienia na S6

źródło: Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim. https://www.facebook.com/profile.php?id=100067672418152

Bus uderzył w bariery na drodze S6 w pobliżu Natolewic pod Gryficami.

To na odcinku w kierunku Szczecina. Jedna osoba ranna trafiła do szpitala. Na miejscu są służby.



Do południa zablokowany będzie jeden pas ruchu.