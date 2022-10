Pogrzeb Dzieci Utraconych w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Pogrzeb Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej (g.9) i msza św. w intencji rodziców po stracie dzieci w kościele św. Stanisława Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty (o 18) to dwa wydarzenia, które odbędą się w czwartek w Szczecinie.

Skremowane szczątki zostały pochowane w zbiorowym Grobowcu Dzieci Utraconych. Fundacja Donum Vitae zajmuje się małżeństwami i rodzinami po stracie dziecka m.in. w wyniku poronienia.- Nie da się wyciąć historii naszego doświadczenia najboleśniejszego rodzicielstwa - mówi Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae, ale także mama po stracie. - Natomiast im dłużej mija czas i im bardziej konfrontuje to w sobie i daje czas na żałobę i świadomość tego, że mam do niej prawo, tym bardziej odkrywam, ja to mówię, owoce krótkiego życia mojego dziecka.W Polsce obowiązują przepisy, według których rodzice mają prawo do pogrzebu dziecka, które zmarło w trakcie ciąży, niezależnie od długości jej trwania. Są jednak sprawy, które należy poprawić - dodaje Wodzyńska. - Decyzję o tym, czy pochować moje dziecko, czy nie, rodzice muszą podjąć tu i teraz. Dwie sprawy: w jaki sposób przekazujemy rodzicom informacje o możliwości skorzystania z prawa do pochówku, a druga rzecz to czas, który byłby potrzebny, aby mogli wspólnie podjąć decyzję.Pogrzeby zbiorowe odbywają się w Szczecinie dwa razy w roku. Pierwsza data w okolicy Narodowego Dnia Życia, czyli 24 marca oraz w okolicy Światowego Dnia Dziecka Utraconego, czyli 15 października. Zobacz obchody Dnia Dziecka Utraconego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.