Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Nastolatek, który pobił kierowcę autobusu w Podjuchach, trafi do zamkniętego ośrodka - orzekł sąd rodzinny. Chłopak ma tam zostać poddany terapii uzależnień.

Podczas zdarzenia towarzyszyły mu dwie 15-latki, one trafią do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Orzeczenie nie jest prawomocne.



Do zdarzenia doszło w lutym przy ulicy Krzemiennej. Na kierowcę napadła grupa nastolatków. Kierowca po zdarzeniu trafił do szpitala. Miał złamany nos, połamane żebra i obrażenia czaszki.