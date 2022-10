Pierwszy gazowiec niebawem w Policach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwszy gazowiec przypłynie do nowego terminalu w Policach jeszcze w tym roku. Przywiezie propan. Gaz będzie wykorzystany do rozruchu instalacji.

W polickim porcie wybudowano terminal gazowy, gdzie będzie przyjmowany propan i etylen.



- Zaawansowanie tego subprojektu jest już ogromne, bo zbliżamy się małymi krokami do stu procent. Pierwszy gazowiec jeszcze w tym roku przybije do tego terminala - mówi Andrzej Łuc, prezes Portu Police.



Gazowiec zacumuje do nowego nabrzeża, które jest przystosowane do głębokości 12,5 metra. Nowy gazoport będzie miał zdolność około 30 procent gazoportu w Świnoujściu.



- Ten terminal to jest wielka inwestycja, sam terminal jest wart ponad miliard złotych. Cała inwestycja Polimery Police to ponad 7 miliardów złotych. Z punktu widzenia polickiego portu to największa w historii inwestycja, z której się cieszymy i której otwarcie niebawem - powiedział Łuc.



W Policach stanęły trzy zbiorniki przystosowane do przechowywania dwóch rodzajów gazu. Port w Policach rozrasta się, dzięki m.in. pogłębieniu toru wodnego do Szczecina do 12,5 metra.