Spacer po przedwojennych ulicach Świnoujścia [WIDEO]

Zdjęcia Joanna Maraszek. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Niezwykły, wirtualny spacer szlakiem historii podbił serca zwiedzających Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

Sala ostatniego piętra zabytkowego budynku została zaaranżowana na przedwojenną ulicę miasta, a aplikacja umożliwia przeniesienie się w czasie.



Zwiedzający są zauroczeni detalami i tym, że dzięki dotykowemu ekranowi mogą spacerować po przedwojennych dzielnicach miasta: - Przedwojenne Świnoujście, takie jakiego w tej chwili już nie znamy, aplikacja umożliwiająca takie wirtualne zwiedzanie, to bardzo dobry pomysł. Odwiedzający wchodzą do sali i przenoszą się w czasie... - Bardzo mi się podobało, oddaje to klimat z początku dwudziestego wieku - zapewniają.



- Aplikacja powstała na podstawie przedwojennych pocztówek, z naszych zbiorów, które zostały ożywione przez dodanie odgłosów ulicy, szumu wody czy dymu z kominów. W tle jest klimatyczna muzyka - opowiada Małgorzata Płońska-Nagaba z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.



A na ekspozycji, poza zwiedzaniem ulic, można też zobaczyć przedmioty codziennego użytku i książkę adresową mieszkańców z lat '30.