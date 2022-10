Prof. Archer w Radiu Szczecin: Wojną na Ukrainie nie powinniśmy być zaskoczeni

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego na Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, w naszym studiu gościła socjolog, profesor Margaret Archer.

Profesor Archer była przewodniczącą Papieskiej Akademii Nauk Społecznych od 2014 do 2019 roku. Jest związana z uniwersytetami w Cambridge, Warwick, Lozannie, a także jest doktorem honoris causa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie.



Nasz reporter Kacper Narodzonek pytał profesor m.in. o napaść Rosji na Ukrainę



Czy możemy powiedzieć, że wojna, na przykład, taka jaką widzimy teraz, jest takim niespodziewanym czynnikiem, mając na uwadze cały wstęp i wszystko, co miało miejsce przed lutym 2022? - pytał Narodzonek



Nie możemy przewidzieć wszystkich najmniejszych szczegółów, lecz nie powinniśmy być w ogóle zaskoczeni, zwłaszcza, że od 2014 roku i aneksji Krymu Putin miał plany w stosunku do Ukrainy.... - odpowiadała prof. Archer.



Poniżej posłuchać możecie całej rozmowy.