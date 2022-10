Zachodniopomorskie będzie oszczędzać?

W jaki sposób samorządy w naszym regionie będę oszczędzać energię elektryczną? O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Przygotowania, aby w naszej gminie było mniejsze zużycie energii rozpoczęliśmy już trzy miesiące temu, poprzez montaż urządzeń energooszczędnych m.in. oświetlenia - podkreśla Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.- Tutaj, jeśli chodzi o oświetlenia ulic, to przede wszystkim poszliśmy w tym roku w wymianę przez sezon wakacyjny i w ledy, żeby zmniejszyć ilość zużycia energii elektrycznej. Zastanawiamy się również nad iluminacjami świątecznymi, i nad oszczędnościami w budynkach administracyjnych, aby tej energii zużywać, jak najmniej - tłumaczy Bobek.- Zamrożenie przez rząd cen prądu na poziomie 785 złotych za megawatogodzinę uchroni naszą gminę przed gigantycznymi wydatkami na opłacenie energii tej zimy - zaznacza Paweł Nikitiński, zastępca burmistrza Gryfina: - Do niedawna w samorządzie była obawa i to głęboka, że ceny będą zdecydowanie przekraczały 1000 zł za megawatogodzinę. Patrząc na ceny, które były na giełdzie energii, to można się było spodziewać cen nawet zdecydowanie wyższych.Samorządy w Zachodniopomorskiem już rozpoczęły oszczędności na prądzie, np. w gminie Kołbaskowo w godzinach nocnych wyłączane jest uliczne oświetlenie.