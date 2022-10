Urząd Miasta potwierdza obecność węgla w składach. Poseł PO twierdzi inaczej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To były cztery losowo wybrane składy - tak w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Platformy Obywatelskiej tłumaczy swój film, gdzie próbuje potwierdzić tezę, że węgla w Polsce nie ma.

Według Arkadiusza Marchewki, takie działanie nie wpisuje się w rosyjską propagandę, a rzetelnie pokazuje rzeczywistość. Po tym, jak prowadzący rozmowę Andrzej Kutys zwrócił uwagę, że cztery składy to promil wszystkich w kraju, parlamentarzysta zmienił zdanie i stwierdził, że cztery zostały tylko pokazane w filmie, a telefony wykonał do wielu.



- Wszystkie telefony, które zostały wykonane do składów węgla, to były pierwsze cztery do losowo wybranych - mówi Marchewka.



- Bez gruntownego rozeznania tematu, tylko ot tak, cztery przypadkowe składy. Pan kręci takie filmy i w związku z tym, jak gdyby wpisuje się w propagandę Putina - mówi prowadzący rozmowę.



- Wpisuję się w rzetelne pokazywanie nieskuteczności rządu. Wszystkie cztery, które zostały wybrane i w żadnym z nich nie było węgla - mówi poseł Platformy Obywatelskiej.



Kilka dni temu otrzymaliśmy komunikat z Urzędu Miasta, gdzie rzecznik Prezydenta Szczecina potwierdza obecność surowca w kraju. Piotr Krzystek w mediach skrytykował jednak pomysł dystrybucji go przez samorządy.