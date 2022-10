Pogotowie dostanie hybrydowe samochody [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie Pogotowie będzie mieć pięć nowych samochodów. To Renault i Mitsubishi z napędem hybrydowym.

Samochody będą pracować w Szczecinie, ale też w powiatach łobeskim i gryfickim. Łączny koszt ich zakupu to 800 tysięcy złotych.



Napęd hybrydowy pozwoli na oszczędności - mówi Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Pierwsze pięć samochodów typu plug-in. Nie ukrywamy, że to nam się też opłaca - mówi Pałka.



Połowę kwoty potrzebnej do zakupu dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecie. Razem z samochodami będą też kupione stacje ładowania - mówi Marek Subocz, prezes Funduszu.



- Dzięki temu do atmosfery w ciągu roku nie trafi ponad 6 ton dwutlenku węgla. To bardzo ważne. Dzisiaj bardzo stawiamy na ochronę środowiska - mówi Subocz.



Jeśli na rynku pojawią się ambulanse typu plug-in, też dofinansujemy ich zakup - zapewnił poseł PiS Czesław Hoc.



Tuż przez podpisaniem umów na dofinansowanie, zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki wręczył nagrody i listy gratulacyjne pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz uczniom, którzy brali udział w konkursie „Ratownictwo w oczach dziecka”. Dziś bowiem obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego.