Rocznica objawień fatimskich. Uroczystości w Szczecinie

Figura Matki Bożej Fatimskiej. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum] Bazylika Mniejsza św. Jana Chrzciciela przy ulicy Bogurodzicy. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Mija 105 lat od ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie w Portugalii. Obchody rocznicowe odbędą się także w Szczecinie.

Uroczystości rozpoczną się o 18 w Bazylice Mniejszej św. Jana Chrzciciela przy Bogurodzicy w Szczecinie. Rozpocznie się nowennę, potem Msza Św. i procesja różańcowa. Procesja przejdzie ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, pl. Lotników, św. Jana Pawła II, pl. Armii Krajowej do figury św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.



Mszy św. i procesji będzie przewodniczył chrystusowiec ks. Karol Kozłowski – proboszcz i kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.



Od 13 maja do 13 października 1917 roku w Fatimie trojgu pastuszkom ukazywała się Matka Boża. Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty.



W rocznicę objawień w Sanktuarium w Fatimie, a także w Sanktuarium Fatimskim w Zakopanem na Krzeptówkach odbędą się Msze święte i procesje różańcowe. Od 13 maja do 13 października 1917 roku w Fatimie Maryja ukazywała się 10-letniej Łucji dos Santos oraz rodzeństwu - 7-letniej Hiacyncie i jej bratu - 9-letniemu Franciszkowi. Maryja przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Druga - wybuch II wojny światowej, jeśli ludzie się nie nawrócą, dotyczyła też nawrócenia Rosji i upadku komunizmu. Trzecia mówiła o męczeństwie Kościoła i papieża, która dotyczyła zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku.



W maju 2017 roku w Fatimie papież Franciszek ogłosił świętymi portugalskie rodzeństwo bł. Hiacyntę i bł. Franciszka, którzy zmarli w 1920 i 1919 roku. Trzecie z dzieci fatimskich Łucja, która została potem zakonnicą i głosiła fatimskie orędzie zmarła w 2005 roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2008 roku i na poziomie diecezjalnym zakończył się w lutym 2017 roku.