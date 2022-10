Trwają przygotowania do największej kolacji wigilijnej w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż mamy dopiero połowę października, to w Kołobrzegu już myślą o tegorocznym Bożym Narodzeniu. Rozpoczynają się przygotowania do Wigilii dla Samotnych.

Po dwuletniej przerwie fundacja Wolne Miejsce ponownie zorganizuje największą kolację wigilijną w Kołobrzegu. Wolontariusze zaproszą 24 grudnia 300 osób do hali Milenium, gdzie czekać będzie dwanaście tradycyjnych potraw, a także opłatek i kolędy.



Koordynator akcji organizowanej od ośmiu lat Kamil Barwinek mówi, że powraca ona do tradycyjnej formy sprzed pandemii COVID-19.



- To jest dobra informacja dla osób, które na to czekały. Wiele z nich chciało przyjść nie ze względu na wieczerzę, ale żeby się spotkać, poczuć wigilijną atmosferę - mówi Barwinek.



Dodatkowo wolontariusze przygotują sto paczek, które trafią do tych mieszkańców, którzy z uwagi na stan zdrowia nie będą mogli dotrzeć na spotkanie w hali Milenium.



Fundacja zaprasza również do współpracy osoby, które chciałyby ufundować produkty niezbędne do przygotowania wigilijnych potraw.