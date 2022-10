Prezes znanej firmy farmaceutycznej trafił do aresztu

Szczeciński sąd zastosował areszt wobec Stanisława H., prezesa firmy farmaceutycznej Hasco Lek.

Wnioskowała o to Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która postawiła biznesmenowi trzy zarzuty, w tym dwa o charakterze korupcyjnym - mówi Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.- Są to przestępstwa o charakterze głównie korupcyjnym, które są zagrożone wysoką karą pozbawienia wolności do lat 8. Obawa poniesienia takiej surowej kary może stymulować postępowanie podejrzanego, który mógłby utrudnić toczące się postępowanie, poprzez wpływanie na zeznania świadków lub też innych współpodejrzanych. Ponadto istnieje obawa ucieczki lub tez ukrycia się - mówi Tomala.Sprawa to efekt śledztwa korupcyjnego w kołobrzeskim samorządzie. W połowie września CBA zatrzymało wójta gminy Kołobrzeg, któremu prokuratura przedstawiła zarzut przyjęcia 300 tys. zł łapówki w zamian za „korzystne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego". W ubiegłym tygodniu zarzuty w tej sprawie usłyszał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, który decyzją szczecińskiego sądu trafił do aresztu.