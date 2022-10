Nowatorski przeszczep na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R.Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Taki zabieg w Polsce, tylko w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach - profesor Anna Machalińska wraz ze swoim zespołem jako jedyna w kraju przeprowadza przeszczep jednej z błon rogówki - błony Descemeta.

Tym samym niemal bezboleśnie przywraca pacjentom wzrok.



Błona, jeśli jest uszkodzona - np. w wyniku obciążeń genetycznych - powoduje, że wzrok jest nieostry. Jej grubość mierzy się w mikrometrach, czyli milimetr trzeba podzielić na 1000 części.



Prof. Machalińska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadza zabieg w sposób małoinwazyjny.



- To rzeczywiście tkanka bardzo cienka, wymagająca bardzo precyzyjnych manipulacji - przyznaje.



Skuteczność leczenia wynosi 90-100 procent.



- Szczególnie u osób aktywnych zawodowo, informatyków, ma to kluczowe znaczenie. Przywracamy pacjentów do aktywności zawodowej - mówi.



Sukces ma jeszcze jeden wymiar; zabieg udało się upowszechnić - przeszczep przeszło 150 osób.



- Ta liczba się zwiększa. Żaden pacjent, który do nas trafi, nie zostanie odesłany, będzie zoperowany - zapowiada.



Za przeprowadzanie i upowszechnienie przeszczepu prof. Anna Machalińska została doceniona w ogólnopolskim konkursie "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje" w kategorii "Innowacje w szpitalu - medycyna - nowatorskie metody leczenia".