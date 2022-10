Generał Skrzypczak: zagrożeniem nie jest bomba jądrowa, ale strach przed nią

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie rozumiem straszenia bronią jądrową. Czymś, co prezydent Rosji zapowiadał od dawna - mówił w "Rozmowach pod krawatem" generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych i były doradca w MON.

Największym zagrożeniem dla nas nie jest bomba jądrowa, a strach przed nią - mówi generał Skrzypczak.



- Kluczową sprawą w tych trudnych czasach, także dla nas Polaków, to jest nie dać w sobie zabić ducha tej odporności na wszystko co się dzieje wokół nas. Jest wielu ekspertów, którzy mówią o potencjalnym zagrożeniu użycia broni jądrowej, a to się wpisuje w rosyjską propagandę. Putin od 20 lat nam powtarza: bójcie się broni jądrowej. Teraz media i wielu ekspertów powtarzają to cały czas, jak mantrę. Nie rozumiem tego, bo powinniśmy chronić nasze umysły, umysły Polaków. Największym zagrożeniem nie jest sama bomba jądrowa, ale strach przed nią - mówi Skrzypczak.



Jak mówi generał, nikt na świecie nie chce wojny jądrowej. Niedawno po raz kolejny swój sprzeciw wobec jej użycia wyraziły Chiny. Zdaniem Skrzypczaka, zagrożenie użyciem broni jądrowej istnieje, ale Władimir Putin się do tego nie posunie.