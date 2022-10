Dług Wojciecha Dorżynkiewicza wystawiony na sprzedaż

Warszawska firma windykacyjna wystawiła na sprzedaż dług Wojciecha Dorżynkiewicza - szefa klubu radnych Platformy Obywatelskiej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zobowiązanie można kupić na stronie długi.info.

Wojciech Dorżynkiewicz znany jest z tego, że ma problemy z oddawaniem pieniędzy i książek. Radio Szczecin ujawniło, że pożyczał je ze szczecińskich bibliotek, ale ich nie oddawał. Tak było na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która naliczyła radnemu PO ponad 4 000 złotych kary. Ponieważ radny kary nie płacił, zobowiązanie trafiło do firmy windykacyjnej, a nazwisko samorządowca do Krajowego Rejestru Dłużników.Dziś długi radnego Dorżynkiewicza można kupić na stronie długi.info. Wystawiła je na sprzedaż warszawska firma windykacyjna ESO Poland. W opisie czytamy, że dług radnego PO wynosi aktualnie 191 zł, a oferta kupna jest dostępna dla każdego.Zobowiązanie to dotyczy działalności gospodarczej jaką prowadził Dorżynkiewicz. Chodzi o firmę doradcza Centrum Rozwoju Idea, która jednak nie odniosła sukcesu na szczecińskim rynku.